Росія починає будівництво мосту до Північної Кореї

Росія будує автомобільний міст до Північної Кореї
Росія та Північна Корея у середу, 30 квітня, розпочали будівництво автомобільного мосту. Він пролягатиме через річку Тюмень та буде розташований поруч з залізничним "Мостом дружби".
Про це пише Reuters.
Міст між Росією та КНДР
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що новий міст є частиною зміцнення стратегічного партнерства країн. Переправа будується поруч з існуючим залізничним "Мостом дружби", який ввели в експлуатацію в 1959 році після Корейської війни.
За словами російського прем'єра, це "значна подія" в російсько-північнокорейських відносинах. Новий міст буде довжиною 850 метрів та з'єднуватиметься з російською системою автомобільних доріг.
У матеріалі йдеться, що його будівництво було узгоджено під час візиту президента Володимир Путіна до Північної Кореї у 2024 році. Очікується, що мостова переправа буде готова до літа 2026 року.
"Міст дозволить підприємцям значно збільшити обсяги перевезень і знизити транспортні витрати, забезпечити надійні і стабільні постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва", — сказав Мішустін.
Нагадаємо, у Північній Кореї визнали, що їхні громадяни беруть участь у війні Росії проти України.
А за даними Південної Кореї, на війні в Україні на боці Росії загинули близько 600 військових КНДР.
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