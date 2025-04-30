Росія починає будівництво мосту до Північної Кореї

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія та Північна Корея у середу, 30 квітня, розпочали будівництво автомобільного мосту. Він пролягатиме через річку Тюмень та буде розташований поруч з залізничним "Мостом дружби".

Про це пише Reuters.

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Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що новий міст є частиною зміцнення стратегічного партнерства країн. Переправа будується поруч з існуючим залізничним "Мостом дружби", який ввели в експлуатацію в 1959 році після Корейської війни.

Початок будівництва мосту. Фото: росЗМІ

За словами російського прем'єра, це "значна подія" в російсько-північнокорейських відносинах. Новий міст буде довжиною 850 метрів та з'єднуватиметься з російською системою автомобільних доріг.

Міст через річку Тюмень. Фото: planet

У матеріалі йдеться, що його будівництво було узгоджено під час візиту президента Володимир Путіна до Північної Кореї у 2024 році. Очікується, що мостова переправа буде готова до літа 2026 року.

"Міст дозволить підприємцям значно збільшити обсяги перевезень і знизити транспортні витрати, забезпечити надійні і стабільні постачання різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва", — сказав Мішустін.

Церемонія відкриття будівництва. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Північній Кореї визнали, що їхні громадяни беруть участь у війні Росії проти України.

А за даними Південної Кореї, на війні в Україні на боці Росії загинули близько 600 військових КНДР.