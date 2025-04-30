Россия начинает строительство моста в Северную Корею

Россия строит автомобильный мост в Северную Корею
Россия и Северная Корея в среду, 30 апреля, начали строительство автомобильного моста. Он будет пролегать через реку Тюмень и будет расположен рядом с железнодорожным "Мостом дружбы".
Об этом пишет Reuters.
Мост между Россией и КНДР
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый мост является частью укрепления стратегического партнерства стран. Переправа строится рядом с существующим железнодорожным "Мостом дружбы", который ввели в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.
По словам российского премьера, это "значительное событие" в российско-северокорейских отношениях. Новый мост будет длиной 850 метров и будет соединяться с российской системой автомобильных дорог.
В материале говорится, что его строительство было согласовано во время визита президента Владимир Путина в Северную Корею в 2024 году. Ожидается, что мостовая переправа будет готова к лету 2026 года.
"Мост позволит предпринимателям значительно увеличить объемы перевозок и снизить транспортные расходы, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества", — сказал Мишустин.
Напомним, в Северной Корее признали, что их граждане участвуют в войне России против Украины.
А по данным Южной Кореи, на войне в Украине на стороне России погибли около 600 военных КНДР.
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