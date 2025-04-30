Россия начинает строительство моста в Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия и Северная Корея в среду, 30 апреля, начали строительство автомобильного моста. Он будет пролегать через реку Тюмень и будет расположен рядом с железнодорожным "Мостом дружбы".

Об этом пишет Reuters.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый мост является частью укрепления стратегического партнерства стран. Переправа строится рядом с существующим железнодорожным "Мостом дружбы", который ввели в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

Начало строительство моста. Фото: росСМИ

По словам российского премьера, это "значительное событие" в российско-северокорейских отношениях. Новый мост будет длиной 850 метров и будет соединяться с российской системой автомобильных дорог.

Мост через реку Тюмень. Фото: planet

В материале говорится, что его строительство было согласовано во время визита президента Владимир Путина в Северную Корею в 2024 году. Ожидается, что мостовая переправа будет готова к лету 2026 года.

"Мост позволит предпринимателям значительно увеличить объемы перевозок и снизить транспортные расходы, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества", — сказал Мишустин.

Церемония открытия строительства. Фото: росСМИ

Напомним, в Северной Корее признали, что их граждане участвуют в войне России против Украины.

А по данным Южной Кореи, на войне в Украине на стороне России погибли около 600 военных КНДР.