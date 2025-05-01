КНДР строит мост в Россию — власти объяснили для чего

Строительство моста в России. Фото: росСМИ

Северная Корея считает строительство нового автомобильного моста через реку Тюмень, который соединит ее с Россией, важным шагом в укреплении двусторонних отношений. Переговоры об этом проекте продолжались годами, однако окончательная договоренность была достигнута во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

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В Северной Корее мост назвали "значительным шагом" в развитии инфраструктуры, который "должен создать надежную основу для экономического сотрудничества между двумя государствами". В заявлении также говорится о перспективах граждан, развития туризма и увеличения товарооборота.

"Это обеспечивает существенные гарантии для создания и укрепления... важной инфраструктуры для экономического сотрудничества и для активизации двустороннего сотрудничества, включая путешествия людей, туризм и оборот товаров", — заявили в телеграфном агентстве КНДР.

Между тем Южнокорейские парламентарии, ссылаясь на данные собственной разведки, указывают, что Северная Корея, вероятно, получает от России как экономическую, так и военную помощь в обмен на поставки оружия для войны в Украине.

По этим же данным, Пхеньян и Москва обсуждают модернизацию промышленности КНДР в 14 ключевых секторах, включая металлургию, энергетику, авиационную отрасль и туризм.

Напомним, вчера, 30 апреля, стало известно, что Россия и КНДР согласовали начало строительство моста через реку Тюмень.

Также в КНДР сделали официальное заявление относительно присутствия войск в России. Там признали, что северокорейские войска воюют на стороне России.