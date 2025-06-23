Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві загинули мирні мешканці – Сибіга звернувся до партнерів

У Києві загинули мирні мешканці – Сибіга звернувся до партнерів

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 11:18
Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл Києва 23 червня
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Андрій Сибіга розкритикував російські атаки по Україні

Перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі глава українського МЗС у справах ЄС Андрій Сибіга прокоментував нічну атаку Росії на Україну. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України

Реклама
Читайте також:

Андрій Сибіга розкритикував російські атаки по Україні

"Черговий обстріл РФ українських цивільних об'єктів. Багато жертв, щонайменше семеро людей загинуло. Ось реальна відповідь російської сторони на всі мирні зусилля", — заявив Сибіга. 

Також Андрій Сибіга звернувся до партнерів та зазначив, що зараз потрібно тиснути на Росію і використати усі можливі дипломатичні інструменти. Він зазначив, що найдієвішими інструментами тиску на Росію це санкції, ізоляція і замороження активів.

"Настав час задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну для Росії за подальшу агресію. Зараз слушний час, аби використати всі дипломатичні інструменти для того, щоб примусити Росію до миру",— сказав міністр. 

Крім того, Сибіга зауважив, що опрацьовуватиме з Радою Європи усі нюанси для прискорення спецтрибуналу над Росією. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Україні.

Тим часом в КМВА заявили про необхідність створення територіальних груп ППО, які захищатимуть столицю. 

Київ Андрій Сибіга обстріли Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації