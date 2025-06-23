Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл Києва 23 червня

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Брюсселі глава українського МЗС у справах ЄС Андрій Сибіга прокоментував нічну атаку Росії на Україну. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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"Черговий обстріл РФ українських цивільних об'єктів. Багато жертв, щонайменше семеро людей загинуло. Ось реальна відповідь російської сторони на всі мирні зусилля", — заявив Сибіга.

Також Андрій Сибіга звернувся до партнерів та зазначив, що зараз потрібно тиснути на Росію і використати усі можливі дипломатичні інструменти. Він зазначив, що найдієвішими інструментами тиску на Росію це санкції, ізоляція і замороження активів.

"Настав час задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну для Росії за подальшу агресію. Зараз слушний час, аби використати всі дипломатичні інструменти для того, щоб примусити Росію до миру",— сказав міністр.

Крім того, Сибіга зауважив, що опрацьовуватиме з Радою Європи усі нюанси для прискорення спецтрибуналу над Росією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Україні.

Тим часом в КМВА заявили про необхідність створення територіальних груп ППО, які захищатимуть столицю.