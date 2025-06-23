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Главная Новости дня В Киеве погибли мирные жители — Сибига обратился к партнерам

В Киеве погибли мирные жители — Сибига обратился к партнерам

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 11:18
Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел Киева 23 июня
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Андрей Сибига раскритиковал российские атаки по Украине

Перед началом заседания Совета министров ЕС в Брюсселе глава украинского МИД по делам ЕС Андрей Сибига прокомментировал ночную атаку России на Украину. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Андрей Сибига раскритиковал российские атаки по Украине

"Очередной обстрел РФ украинских гражданских объектов. Много жертв, по меньшей мере семь человек погибло. Вот реальный ответ российской стороны на все мирные усилия", — заявил Сибига.

Также Андрей Сибига обратился к партнерам и отметил, что сейчас нужно давить на Россию и использовать все возможные дипломатические инструменты. Он отметил, что самыми действенными инструментами давления на Россию это санкции, изоляция и замораживание активов.

"Пришло время задействовать все дипломатические инструменты, чтобы повысить цену для России за дальнейшую агрессию. Сейчас подходящее время, чтобы использовать все дипломатические инструменты для того, чтобы принудить Россию к миру", — сказал министр.

Кроме того, Сибига отметил, что будет прорабатывать с Советом Европы все нюансы для ускорения спецтрибунала над Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Украине.

Между тем в КГВА заявили о необходимости создания территориальных групп ПВО, которые будут защищать столицу.

Киев Андрей Сибига обстрелы Россия ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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