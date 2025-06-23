Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел Киева 23 июня

В Киеве погибли мирные жители — Сибига обратился к партнерам
Перед началом заседания Совета министров ЕС в Брюсселе глава украинского МИД по делам ЕС Андрей Сибига прокомментировал ночную атаку России на Украину. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Андрей Сибига раскритиковал российские атаки по Украине
"Очередной обстрел РФ украинских гражданских объектов. Много жертв, по меньшей мере семь человек погибло. Вот реальный ответ российской стороны на все мирные усилия", — заявил Сибига.
Также Андрей Сибига обратился к партнерам и отметил, что сейчас нужно давить на Россию и использовать все возможные дипломатические инструменты. Он отметил, что самыми действенными инструментами давления на Россию это санкции, изоляция и замораживание активов.
"Пришло время задействовать все дипломатические инструменты, чтобы повысить цену для России за дальнейшую агрессию. Сейчас подходящее время, чтобы использовать все дипломатические инструменты для того, чтобы принудить Россию к миру", — сказал министр.
Кроме того, Сибига отметил, что будет прорабатывать с Советом Европы все нюансы для ускорения спецтрибунала над Россией.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Украине.
Между тем в КГВА заявили о необходимости создания территориальных групп ПВО, которые будут защищать столицу.
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