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Президент закликав сусідів РФ і КНДР замислитись про безпеку

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Дата публікації: 23 червня 2025 10:02
Росія замовчує удари по Києву але критикувала атаку на Іран — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. ФотоГ: ОПУ
Ключові моменти Зеленський розкритикував цинічну позицію Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував цинічний обстріл України в ніч на 23 червня, під час якого російська армія застосувала іранські "Шахеди" та ракети з Північної Кореї проти українських міст. Як зазначив глава держави, Москва, яка нещодавно демонстративно засуджувала удари по ядерній програмі Ірану, цього разу мовчить, хоча здійснила попри прямі атаки по цивільній інфраструктурі в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram

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Зеленський розкритикував цинічну позицію Росії 

Зеленський повідомив, що лише в Києві пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих у столиці. Ще одна людина загинула в Білій Церкві, де "Шахед" влучив у лікарню. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Також Президент України повідомив, що за ніч Росія завдала ударів по об’єктах у чотирьох областях. Загалом було застосовано 352 дрони, з них 159 — це "Шахеди", а також 16 ракет. За попередніми даними, використовувалась і балістика з Північної Кореї. Частину повітряних цілей вдалося знищити силами української ППО, однак не всі.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 23 червня, він вирушить до Великої Британії, де говоритиме про захист. 

"Кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору. Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це — про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", — прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, у Повітряних силах назвали наслідки російської атаки по Україні в ніч проти 23 червня. 

За останніми даними, в Києві загинуло шестеро осіб, є десятки травмованих. 

Володимир Зеленський безпілотники обстріли Росія ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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