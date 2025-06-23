Россия замалчивает удары по Киеву но критиковала атаку на Иран — реакция Зеленского

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал циничный обстрел Украины в ночь на 23 июня, во время которого российская армия применила иранские "Шахеды" и ракеты из Северной Кореи против украинских городов. Как отметил глава государства, Москва, которая недавно демонстративно осуждала удары по ядерной программе Ирана, на этот раз молчит, хотя осуществила несмотря на прямые атаки по гражданской инфраструктуре в Украине.

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