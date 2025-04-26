Зустріч представників НАТО та України в Києві 26 квітня 2025 року — які питання обговорили

Зустріч представників України й НАТО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти. Під час цієї зустрічі Україна й НАТО визначили пріоритети роботи JATEC.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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У засіданні взяли участь голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга, представники Міноборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).

Члени наглядової ради дійшли висновку, що проведення засідання за участю представників НАТО, ЗС Польщі та інших посадовців у Києві означає єднання Альянсу з Україною.

Під час засідання йшлося про стратегічні питання діяльності JATEC і реалізацію попередніх організаційних завдань. Зокрема, говорили про приєднання партнерів до роботи Спільного центру НАТО-Україна, розбудову стійкості інформаційних систем, підтримку освіти та співпрацю для вирішення викликів на полі бою.

За словами заступника Міністра оборони України Сергія Боєва, головною метою будь-яких проєктів є справедливий мир і міцна безпека України. Заступник Головнокомандувача ЗСУ Олег Апостол повідомив, що темою наступного NATO Innovation Challenge стане спільна робота над розробкою засобів протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні.

У підсумку засідання Старша наглядова рада JATEC склала плани роботи на 2025–2026 роки. Помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус зазначив, що Україна та Альянс стають ближчими, аби взаємодіяти в кількох сферах, зокрема нових технологій і захисту цивільного населення.

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