Встреча представителей НАТО и Украины в Киеве 26 апреля 2025 года — какие вопросы обсудили

Встреча представителей Украины и НАТО. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. Во время этой встречи Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Встреча Украины и НАТО

В заседании приняли участие председатель Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга, представители Минобороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что проведение заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других должностных лиц в Киеве означает единение Альянса с Украиной.

Во время заседания речь шла о стратегических вопросах деятельности JATEC и реализации предыдущих организационных задач. В частности, говорили о присоединении партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитии устойчивости информационных систем, поддержке образования и сотрудничестве для решения вызовов на поле боя.

По словам заместителя Министра обороны Украины Сергея Боева, главной целью любых проектов является справедливый мир и прочная безопасность Украины. Заместитель Главнокомандующего ВСУ Олег Апостол сообщил, что темой следующего NATO Innovation Challenge станет совместная работа над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне.

В итоге заседания Старший наблюдательный совет JATEC составил планы работы на 2025–2026 годы. Помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус отметил, что Украина и Альянс становятся ближе, чтобы взаимодействовать в нескольких сферах, в частности новых технологий и защиты гражданского населения.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО. Также глава государства сделал заявление касательно гарантий от союзников.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп обвинил Киев в начале войны. По его мнению, причиной полномасштабного вторжения стало желание Украины вступить в НАТО.