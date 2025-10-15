У Києві, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення світла

Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу ввечері, 15 жовтня, у Києві та двох областях скасували екстрені відключення. Відтепер люди знову зі світлом.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Де скасували відключення світла ввечері 15 жовтня

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати у Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запевнив, що у України є чіткі сценарії дій на випадок масштабних атак РФ по енергетичній та газованій інфраструктурі.

Також ми писали, які товари необхідно мати українцям на випадок блекаутів.