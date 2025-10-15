Відео
Україна
У Києві та низці областей скасували відключення світла

У Києві та низці областей скасували відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 23:11
У Києві, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення світла
Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу ввечері, 15 жовтня, у Києві та двох областях скасували екстрені відключення. Відтепер люди знову зі світлом.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Де скасували відключення світла ввечері 15 жовтня

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати у Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запевнив, що у України є чіткі сценарії дій на випадок масштабних атак РФ по енергетичній та газованій інфраструктурі.

Також ми писали, які товари необхідно мати українцям на випадок блекаутів.

Київ Одеська область Дніпропетровська область ДТЕК відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
