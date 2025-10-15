У Києві, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення світла

У Києві та низці областей скасували відключення світла
Дата публікації: 15 жовтня 2025 23:11
Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН
У середу ввечері, 15 жовтня, у Києві та двох областях скасували екстрені відключення. Відтепер люди знову зі світлом.
Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.
Де скасували відключення світла ввечері 15 жовтня
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано", — йдеться у повідомленні.
Водночас у ДТЕК додали, що у разі змін будуть оперативно інформувати у Telegram-каналі.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запевнив, що у України є чіткі сценарії дій на випадок масштабних атак РФ по енергетичній та газованій інфраструктурі.
Також ми писали, які товари необхідно мати українцям на випадок блекаутів.
