Главная Новости дня В Киеве и ряде областей отменили отключение света

В Киеве и ряде областей отменили отключение света

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:11
В Киеве, Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренные отключения света
Девушка со свечой греется возле батареи. Иллюстративное фото: УНИАН

В среду вечером, 15 октября, в Киеве и двух областях отменили экстренные отключения. Отныне люди снова со светом.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Где отменили отключение света вечером 15 октября

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения отменены", — говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в Telegram-канале.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть четкие сценарии действий на случай масштабных атак РФ по энергетической и газифицированной инфраструктуре.

Также мы писали, какие товары необходимо иметь украинцам на случай блэкаутов.

Киев Одесская область Днепропетровская область ДТЭК отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
