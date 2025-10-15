В Киеве, Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренные отключения света

В Киеве и ряде областей отменили отключение света
Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:11
Девушка со свечой греется возле батареи. Иллюстративное фото: УНИАН
В среду вечером, 15 октября, в Киеве и двух областях отменили экстренные отключения. Отныне люди снова со светом.
Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.
Реклама
Читайте также:
Где отменили отключение света вечером 15 октября
"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения отменены", — говорится в сообщении.
В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в Telegram-канале.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть четкие сценарии действий на случай масштабных атак РФ по энергетической и газифицированной инфраструктуре.
Также мы писали, какие товары необходимо иметь украинцам на случай блэкаутов.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама