Вибухи у Києві та Львові 15 січня через дрони

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, після чого, майже одразу, зранку, 15 січня, пролунали вибухи. Окрім того, у Львові теж пролунали вибухи, і все це через дрони РФ.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і пише мер Львова Андрій Садовий.

Тривога та вибухи у Києві і Львові зранку 15 січня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:41.

Незадовго до цього глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив, що ворожі дрони летять курсом на Львів. Вже у момент тривоги в столиці, мер Львова підтвердив вибухи у своєму місті.

"У Львові було чути вибухи. Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", — написав він.

Ще через кілька хвилин вибухи пролунали у Києві

Де оголосили тривогу

Станом на 06:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що минулого ранку у Києві також лунали дуже гучні вибухи. Ворог теж намагався атакувати столицю дронами.

Окрім того, вдень, 14 січня, під ударом дронів був Кривий Ріг, де теж лунали вибухи.