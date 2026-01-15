Вибухи у Києві та Львові 15 січня через дрони

У Києві та Львові пролунали вибухи
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, після чого, майже одразу, зранку, 15 січня, пролунали вибухи. Окрім того, у Львові теж пролунали вибухи, і все це через дрони РФ.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і пише мер Львова Андрій Садовий.
Тривога та вибухи у Києві і Львові зранку 15 січня
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:41.
Незадовго до цього глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив, що ворожі дрони летять курсом на Львів. Вже у момент тривоги в столиці, мер Львова підтвердив вибухи у своєму місті.
"У Львові було чути вибухи. Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", — написав він.
Ще через кілька хвилин вибухи пролунали у Києві
Де оголосили тривогу
Станом на 06:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулого ранку у Києві також лунали дуже гучні вибухи. Ворог теж намагався атакувати столицю дронами.
Окрім того, вдень, 14 січня, під ударом дронів був Кривий Ріг, де теж лунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!