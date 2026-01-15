Відео
Україна
Головна Новини дня У Києві та Львові пролунали вибухи

У Києві та Львові пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 06:50
Вибухи у Києві та Львові 15 січня через дрони
Ворожий дрон над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, після чого, майже одразу, зранку, 15 січня, пролунали вибухи. Окрім того, у Львові теж пролунали вибухи, і все це через дрони РФ.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація і пише мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Тривога та вибухи у Києві і Львові зранку 15 січня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.  Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:41.

Незадовго до цього глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив, що ворожі дрони летять курсом на Львів. Вже у момент тривоги в столиці, мер Львова підтвердив вибухи у своєму місті.

"У Львові було чути вибухи. Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", — написав він.

Ще через кілька хвилин вибухи пролунали у Києві

Де оголосили тривогу

Станом на 06:50 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ та Львів під ударом дронів 15 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що минулого ранку у Києві також лунали дуже гучні вибухи. Ворог теж намагався атакувати столицю дронами.

Окрім того, вдень, 14 січня, під ударом дронів був Кривий Ріг, де теж лунали вибухи.

Київ Львів вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
