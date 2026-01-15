Взрывы в Киеве и Львове 15 января из-за дронов

Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, после чего, почти сразу, утром, 15 января, раздались взрывы. Кроме того, во Львове тоже прогремели взрывы, и все это из-за дронов РФ.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и пишет мэр Львова Андрей Садовый.

Тревога и взрывы в Киеве и Львове утром 15 января

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 06:41.

Незадолго до этого глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил, что вражеские дроны летят курсом на Львов. Уже в момент тревоги в столице, мэр Львова подтвердил взрывы в своем городе.

"Во Львове были слышны взрывы. Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", — написал он.

Еще через несколько минут взрывы прогремели в Киеве

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:50 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что минувшим утром в Киеве также раздавались очень громкие взрывы. Враг тоже пытался атаковать столицу дронами.

Кроме того, днем, 14 января, под ударом дронов был Кривой Рог, где тоже раздавались взрывы.