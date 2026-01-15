Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве и Львове прогремели взрывы

В Киеве и Львове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 06:50
Взрывы в Киеве и Львове 15 января из-за дронов
Вражеский дрон над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, после чего, почти сразу, утром, 15 января, раздались взрывы. Кроме того, во Львове тоже прогремели взрывы, и все это из-за дронов РФ.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и пишет мэр Львова Андрей Садовый.

Реклама
Читайте также:

Тревога и взрывы в Киеве и Львове утром 15 января

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 06:41.

Незадолго до этого глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил, что вражеские дроны летят курсом на Львов. Уже в момент тревоги в столице, мэр Львова подтвердил взрывы в своем городе.

"Во Львове были слышны взрывы. Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", — написал он.

Еще через несколько минут взрывы прогремели в Киеве

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:50 карта воздушных тревог выглядит так.

Київ та Львів під ударом дронів 15 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что минувшим утром в Киеве также раздавались очень громкие взрывы. Враг тоже пытался атаковать столицу дронами.

Кроме того, днем, 14 января, под ударом дронов был Кривой Рог, где тоже раздавались взрывы.

Киев Львов взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации