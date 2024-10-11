СБУ затримала учасника ІДІЛ у Києві

У Києві СБУ затримала учасника ІДІЛ, який сім років переховувався
Служба безпеки України затримала у Києві особу, яка має зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава". Чоловік перебуває у розшуку за запитом Інтерполу.
Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 11 жовтня.
Затримання учасника ІДІЛ
Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, котрий ще до початку повномасштабного вторгнення незаконно потрапив в Україну, скориставшись підробленим паспортом. Раніше він тривалий час проживав на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків "ІДІЛ" до Сирії.
Після прибуття в Україну затриманий намагався уникнути покарання, постійно змінюючи телефони та місця проживання в різних містах країни. Він також намагався створити канал для незаконної легалізації осіб з країн із підвищеним терористичним ризиком у Києві.
Співробітники СБУ змогли визначити його місцезнаходження та затримати за адресою тимчасового проживання в столиці.
Наразі учасник терористичної організації утримується під вартою в рамках екстрадиційного арешту. Розглядається питання про його подальшу екстрадицію до країни, яка оголосила його в міжнародний розшук у 2017 році.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала колишнього посадовця Куп'янської міськради на Харківщині та агітаторку з Херсона. Вони обоє добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками проти України.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.
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