СБУ затримала учасника ІДІЛ у Києві

Затриманий. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві особу, яка має зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава". Чоловік перебуває у розшуку за запитом Інтерполу.

Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 11 жовтня.

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Затримання учасника ІДІЛ

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, котрий ще до початку повномасштабного вторгнення незаконно потрапив в Україну, скориставшись підробленим паспортом. Раніше він тривалий час проживав на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків "ІДІЛ" до Сирії.

Після прибуття в Україну затриманий намагався уникнути покарання, постійно змінюючи телефони та місця проживання в різних містах країни. Він також намагався створити канал для незаконної легалізації осіб з країн із підвищеним терористичним ризиком у Києві.

Співробітники СБУ змогли визначити його місцезнаходження та затримати за адресою тимчасового проживання в столиці.

Наразі учасник терористичної організації утримується під вартою в рамках екстрадиційного арешту. Розглядається питання про його подальшу екстрадицію до країни, яка оголосила його в міжнародний розшук у 2017 році.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала колишнього посадовця Куп'янської міськради на Харківщині та агітаторку з Херсона. Вони обоє добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.