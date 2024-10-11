СБУ задержала участника ИГИЛ в Киеве

Задержаный. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве лицо, имеющее связи с международной террористической организацией "Исламское государство". Мужчина находится в розыске по запросу Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 11 октября.

Читайте также:

Задержание участника ИГИЛ

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, еще до начала полномасштабного вторжения незаконно попавший в Украину, воспользовавшись поддельным паспортом. Ранее он долгое время проживал на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков "ИГИЛ" в Сирию.

По прибытии в Украину задержанный пытался избежать наказания, постоянно меняя телефоны и места жительства в разных городах страны. Он также пытался создать канал для незаконной легализации лиц из стран с повышенным террористическим риском в Киеве.

Сотрудники СБУ смогли определить его местонахождение и задержать по адресу временного проживания в столице.

В настоящее время участник террористической организации содержится под стражей в рамках экстрадиционного ареста. Рассматривается вопрос о его дальнейшей экстрадиции в страну, объявившую его в международный розыск в 2017 году.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала бывшего чиновника Купянского горсовета Харьковской области и агитаторку из Херсона. Они оба добровольно пошли на сотрудничество с российскими захватчиками против Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора добились ареста мужчины, который насмехался и издевался над погибшими военными на Майдане Незалежности в Киеве. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.