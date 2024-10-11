СБУ задержала участника ИГИЛ в Киеве

В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался
Служба безопасности Украины задержала в Киеве лицо, имеющее связи с международной террористической организацией "Исламское государство". Мужчина находится в розыске по запросу Интерпола.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 11 октября.
Задержание участника ИГИЛ
Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, еще до начала полномасштабного вторжения незаконно попавший в Украину, воспользовавшись поддельным паспортом. Ранее он долгое время проживал на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков "ИГИЛ" в Сирию.
По прибытии в Украину задержанный пытался избежать наказания, постоянно меняя телефоны и места жительства в разных городах страны. Он также пытался создать канал для незаконной легализации лиц из стран с повышенным террористическим риском в Киеве.
Сотрудники СБУ смогли определить его местонахождение и задержать по адресу временного проживания в столице.
В настоящее время участник террористической организации содержится под стражей в рамках экстрадиционного ареста. Рассматривается вопрос о его дальнейшей экстрадиции в страну, объявившую его в международный розыск в 2017 году.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала бывшего чиновника Купянского горсовета Харьковской области и агитаторку из Херсона. Они оба добровольно пошли на сотрудничество с российскими захватчиками против Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора добились ареста мужчины, который насмехался и издевался над погибшими военными на Майдане Незалежности в Киеве. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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