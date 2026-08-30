Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві через атаку РФ постраждало троє людей: наслідки

У Києві через атаку РФ постраждало троє людей: наслідки

Ua ru
30 серпня 2026 03:48
Атака РФ на Київ 30 серпня: постраждали троє людей
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Київ. Наслідки зафіксували щонайменше у чотирьох районах столиці. В Оболонському районі вогонь охопив кілька поверхів житлового будинку, відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Реклама

Наслідки атаки на Київ

За даними ДСНС, рятувальники працюють одразу в кількох районах столиці. Частину пожеж уже вдалося ліквідувати, на інших локаціях роботи продовжуються. Наразі відомо про наслідки в Оболонському районі. Там після влучання загорівся 12-поверховий житловий будинок. Вогонь поширився з другого по п'ятий поверхи, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Трьох постраждалих рятувальники передали медикам. Пожежу в будинку вже ліквідували.

Постраждала жінка
Мешканка пошкодженого будинку в Києві. Фото: ДСНС

Влучання в нежитлову забудову

У Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову споруду. Там виникла пожежа, яку продовжують гасити рятувальники. У Голосіївському районі після атаки загорілася адміністративна будівля. Вогонь уже вдалося ліквідувати. Ще одна пожежа виникла у Деснянському районі. Там горить трава на відкритій території площею близько двох гектарів. Рятувальники продовжують ліквідацію займання.

Раніше Новини.LIVE писали, що увечері 28 серпня російський БпЛА "Герань-4" влучив у склад в селі Мила Бучанського району. Після удару почалася масштабна вторинна детонація снарядів, мін, дронів та інших боєприпасів, яка тривала й уночі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 37 людей, ще 42 постраждали, серед них четверо дітей. Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. Пошкоджено близько 130 будинків та інші цивільні об'єкти, а через вибухи частково перекривали трасу Київ — Чоп. СБУ розслідує не лише російський удар, а й обставини зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови. Володимир Зеленський заявив, що таких складів поруч із людьми не повинно бути, а Генштаб назвав подібне розміщення боєприпасів неприпустимим.

Читайте також:
обстріли Новини Києва атака постраждалі новини України
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації