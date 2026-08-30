Атака РФ на Київ 30 серпня: постраждали троє людей

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Київ. Наслідки зафіксували щонайменше у чотирьох районах столиці. В Оболонському районі вогонь охопив кілька поверхів житлового будинку, відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Наслідки атаки на Київ

За даними ДСНС, рятувальники працюють одразу в кількох районах столиці. Частину пожеж уже вдалося ліквідувати, на інших локаціях роботи продовжуються. Наразі відомо про наслідки в Оболонському районі. Там після влучання загорівся 12-поверховий житловий будинок. Вогонь поширився з другого по п'ятий поверхи, площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Трьох постраждалих рятувальники передали медикам. Пожежу в будинку вже ліквідували.

Мешканка пошкодженого будинку в Києві. Фото: ДСНС

Влучання в нежитлову забудову

У Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову споруду. Там виникла пожежа, яку продовжують гасити рятувальники. У Голосіївському районі після атаки загорілася адміністративна будівля. Вогонь уже вдалося ліквідувати. Ще одна пожежа виникла у Деснянському районі. Там горить трава на відкритій території площею близько двох гектарів. Рятувальники продовжують ліквідацію займання.

Раніше Новини.LIVE писали, що увечері 28 серпня російський БпЛА "Герань-4" влучив у склад в селі Мила Бучанського району. Після удару почалася масштабна вторинна детонація снарядів, мін, дронів та інших боєприпасів, яка тривала й уночі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 37 людей, ще 42 постраждали, серед них четверо дітей. Із небезпечної зони евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. Пошкоджено близько 130 будинків та інші цивільні об'єкти, а через вибухи частково перекривали трасу Київ — Чоп. СБУ розслідує не лише російський удар, а й обставини зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови. Володимир Зеленський заявив, що таких складів поруч із людьми не повинно бути, а Генштаб назвав подібне розміщення боєприпасів неприпустимим.