Нападение РФ на Киев 30 августа: пострадали три человека

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

В ночь на 30 августа российские войска атаковали Киев. Последствия были зафиксированы как минимум в четырех районах столицы. В Оболонском районе огонь охватил несколько этажей жилого дома, известно о трёх пострадавших.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Последствия атаки на Киев

По данным ГСЧС, спасатели работают сразу в нескольких районах столицы. Часть пожаров уже удалось ликвидировать, на других участках работы продолжаются. На данный момент известно о последствиях в Оболонском районе. Там после попадания загорелся 12-этажный жилой дом. Огонь распространился со второго по пятый этажи, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Трёх пострадавших спасатели передали медикам. Пожар в доме уже ликвидирован.

Жительница поврежденного дома в Киеве. Фото: ГСЧС

Попадание в нежилую застройку

В Подольском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. Там возник пожар, который продолжают тушить спасатели. В Голосеевском районе после атаки загорелось административное здание. Огонь уже удалось ликвидировать. Еще один пожар возник в Деснянском районе. Там горит трава на открытой территории площадью около двух гектаров. Спасатели продолжают тушить возгорание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 августа российский БПЛА "Герань-4" попал в склад в селе Мила Бучанского района. После удара началась масштабная вторичная детонация снарядов, мин, дронов и других боеприпасов, которая продолжалась и ночью. В результате атаки погибли по меньшей мере 37 человек, еще 42 пострадали, среди них четверо детей. Из опасной зоны эвакуировали 381 человека, в том числе 59 детей. Повреждено около 130 домов и других гражданских объектов, а из-за взрывов частично перекрыли трассу Киев — Чоп. СБУ расследует не только российский удар, но и обстоятельства хранения боеприпасов вблизи жилой застройки. Владимир Зеленский заявил, что таких складов рядом с людьми быть не должно, а Генштаб назвал подобное размещение боеприпасов недопустимым.