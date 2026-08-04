На Хмельниччині директора мовного центру взяли під варту за підозрою у розбещенні учениць

Судовий процес. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині суд взяв під варту 58-річного директора центру вивчення іноземних мов, якого підозрюють у розбещенні двох неповнолітніх учениць. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Директору мовного центру оголосили підозру

За даними слідства, чоловік, який також викладав англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років. Правоохоронці встановили, що стосовно однієї потерпілої протиправні дії тривали з 2018 по 2020 рік, а щодо іншої — упродовж 2023–2025 років.

За версією слідства, дівчата тривалий час не розповідали про пережите через страх осуду. Про можливі злочини вони повідомили після того, як дізналися про інше кримінальне провадження стосовно керівника мовного центру, яке стосується умисного зберігання дитячої порнографії.

Прокурори повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої та неповнолітньої особи). 4 серпня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, а також перевіряють усі можливі епізоди протиправної діяльності підозрюваного.

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