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Головна Новини дня У Хмельницькому взяли під варту директора мовного центру: деталі

У Хмельницькому взяли під варту директора мовного центру: деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 14:59
На Хмельниччині директора мовного центру взяли під варту за підозрою у розбещенні учениць
Судовий процес. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині суд взяв під варту 58-річного директора центру вивчення іноземних мов, якого підозрюють у розбещенні двох неповнолітніх учениць. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Директору мовного центру оголосили підозру

За даними слідства, чоловік, який також викладав англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років. Правоохоронці встановили, що стосовно однієї потерпілої протиправні дії тривали з 2018 по 2020 рік, а щодо іншої — упродовж 2023–2025 років.

За версією слідства, дівчата тривалий час не розповідали про пережите через страх осуду. Про можливі злочини вони повідомили після того, як дізналися про інше кримінальне провадження стосовно керівника мовного центру, яке стосується умисного зберігання дитячої порнографії.

Прокурори повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення малолітньої та неповнолітньої особи). 4 серпня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, а також перевіряють усі можливі епізоди протиправної діяльності підозрюваного.

Як повідомляли Новини.LIVE, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють в організації незаконного продажу вибухових речовин. За даними слідства, він планував збути 6 тонн вибухівки, вартість якої на чорному ринку оцінюють у понад 7,5 млн гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві правоохоронці завершили розслідування справи щодо 20-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у нападі на ветерана. Потерпілий має інвалідність через тяжкі поранення, отримані під час бойових дій на Донеччині. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Хмельницька область прокуратура злочин
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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