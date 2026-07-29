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Головна Новини дня ДБР викрило військового, який планував продати вибухівку на понад 7,5 млн грн

ДБР викрило військового, який планував продати вибухівку на понад 7,5 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 19:27
Військового підозрюють у спробі продажу 6 тонн вибухівки — ДБР
Підозрюваний та працівник ДБР. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння командування ЗСУ повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють в організації незаконного продажу вибухових речовин. За версією слідства, він планував реалізувати загалом 6 тонн вибухівки, вартість якої на нелегальному ринку могла перевищити 7,5 млн гривень.

Про це повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Скільки вибухових речовин планував збути підозрюваний

За даними правоохоронців, військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, шукав покупців через один із месенджерів. Спочатку він запропонував до продажу 500 кілограмів сумішевої вибухової речовини.

Після того як знайшовся покупець, підозрюваний домовився про зустріч у Харківській області. Там, за інформацією ДБР, він продав майже 60 кілограмів вибухівки за 100 тисяч гривень як "пробну" партію. Слідство вважає, що надалі військовослужбовець мав намір збути ще близько 6 тонн вибухової речовини. Правоохоронці оцінюють її можливу вартість на чорному ринку у понад 7,5 млн гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — придбання, носіння, зберігання та збут вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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ДБР підозра злочин
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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