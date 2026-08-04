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Главная Новости дня В Хмельницком задержали директора языкового центра: подробности

В Хмельницком задержали директора языкового центра: подробности

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:59
В Хмельницкой области директора языкового центра взяли под стражу по подозрению в растлении учениц
Судебный процесс. Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Хмельницкой области суд поместил под стражу 58-летнего директора центра изучения иностранных языков, которого подозревают в растлении двух несовершеннолетних учениц. Меру пресечения избрали без права внесения залога.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Директору языкового центра объявили подозрение

По данным следствия, мужчина, который также преподавал английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет. Правоохранители установили, что в отношении одной из потерпевших противоправные действия продолжались с 2018 по 2020 год, а в отношении другой — в течение 2023–2025 годов.

По версии следствия, девочки долгое время не рассказывали о пережитом из-за страха осуждения. О возможных преступлениях они сообщили после того, как узнали о другом уголовном деле в отношении руководителя языкового центра, касающемся умышленного хранения детской порнографии.

Прокуроры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетнего и несовершеннолетнего лица). 4 августа Хмельницкий городской районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных потерпевших, а также проверяют все возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Как сообщали Новини.LIVE, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему, которого подозревают в организации незаконной продажи взрывчатых веществ. По данным следствия, он планировал сбыть 6 тонн взрывчатки, стоимость которой на черном рынке оценивается в более чем 7,5 млн гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве правоохранители завершили расследование дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на ветерана. Потерпевший имеет инвалидность из-за тяжелых ранений, полученных во время боевых действий в Донецкой области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Хмельницкая область прокуратура преступление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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