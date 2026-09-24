Атака дронів на Хмельницький: є влучання в житловий будинок

Наслідки атаки РФ по Хмельницькому 24 вересня. Фото: Хмельницька міська рада

Багатоповерховий будинок у Хмельницькому зазнав пошкоджень через нічний наліт російських дронів 24 вересня. На місці влучання вже працюють екстрені служби, попередньо ніхто не постраждав. Сили ППО продовжують відбивати атаку на регіон.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки Росії по Хмельницькому

У Хмельницькому через наліт російських безпілотників зафіксоване влучання безпосередньо у житлову багатоповерхівку. На місце інциденту в обласному центрі оперативно вирушили всі необхідні служби для ліквідації наслідків. За попередньою інформацією, мешканці будинку не постраждали.

Вибите скло у вікнах багатоповерхівки. Фото: Хмельницька міська рада

Пошкодження будинку. Фото: Хмельницька міська рада

Сам регіон безперервно перебуває під ударом російських БпЛА ще від початку ночі. Українські сили протиповітряної оборони ведуть бойову роботу, і вже є підтвердження щодо збитих ворожих апаратів.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 24 вересня Росія влаштувала черговий масований комбінований наліт на Україну, запустивши ракети та дрони переважно по Київщині й Одеській області. Сили ППО збили або посадили засобами РЕБ 227 повітряних цілей.

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Водночас ключовою загрозою для тилу залишається ворожа балістика. Володимир Зеленський прямо заявив, що через дефіцит снарядів до західних комплексів ППО траплялися атаки, під час яких не вдалося перехопити жодної балістичної ракети. Для порівняння, під час останнього удару по Києву, який Росія влаштувала на три хвилі, результат склав 60% збитих цілей, і це впирається виключно в брак боєкомплекту, а не майстерність українських зенітників.