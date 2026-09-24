Атака дронов на Хмельницкий: зафиксировано попадание в жилой дом

Последствия атаки РФ на Хмельницкий 24 сентября. Фото: Хмельницкий городской совет

Многоэтажное здание в Хмельницком получило повреждения в результате ночного налета российских дронов 24 сентября. На месте попадания уже работают экстренные службы, по предварительным данным, никто не пострадал. Силы ПВО продолжают отражать атаку на регион.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки России на Хмельницкий

В Хмельницком в результате налета российских беспилотников зафиксировано попадание непосредственно в жилой многоэтажный дом. На место инцидента в областном центре оперативно выехали все необходимые службы для ликвидации последствий. По предварительной информации, жильцы дома не пострадали.

Выбитые стекла в окнах многоэтажного дома. Фото: Хмельницкий городской совет

Повреждения здания. Фото: Хмельницкий городской совет

Сам регион непрерывно находится под ударами российских БПЛА с самого начала ночи. Украинские силы противовоздушной обороны ведут боевые действия, и уже есть подтверждение о сбитых вражеских аппаратах.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 сентября Россия устроила очередной массированный комбинированный налет на Украину, запустив ракеты и дроны преимущественно по Киевской и Одесской областям. Силы ПВО сбили или вывели из строя средствами РЭБ 227 воздушных целей.

Читайте также:

В то же время ключевой угрозой для тыла остается вражеская баллистика. Владимир Зеленский прямо заявил, что из-за дефицита снарядов для западных комплексов ПВО случались атаки, во время которых не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты. Для сравнения: во время последнего удара по Киеву, который Россия нанесла в три волны, результат составил 60% сбитых целей, и это обусловлено исключительно нехваткой боекомплекта, а не мастерством украинских зенитчиков.