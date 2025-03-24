Залишила немовля на смітнику — хмельничанка пояснила вчинок

Немовля. Фото ілюстративне: Pexels

У Хмельницькому жінка народила вдома дитину та віднесла її на смітник, де залишила. Вона пояснила це тим, що боялася осуду людей, адже її чоловік зник безвісти на фронті в лютому 2024 році, а вона народила 15 січня 2025.

Про це повідомляє "Суспільне. Хмельницький".

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У Хмельницькому відбулося підготовче судове засідання у справі 37-річної жінки. Її підозрюють в тому, що вона залишила в небезпеці свою новонароджену дитину. Хмельничанка народила вдома хлопчика та винесла його до сміттєвих баків.

"Жалкую, що так вчинила. Хочу сказати всім жінкам, які скоро стануть матерями чи лише планують народити дитину у майбутньому, не робити такого, як я. Краще сім разів подумати, а один раз зробити. Хочу, щоб все було добре, щоб цього малого всиновила хороша сім’я, яка буде його любити, буде про нього піклуватися", — зазначила жінка.

За її словами, такий вчинок довелося зробити через страх осуду людей. Хмельничанка пояснила, що її чоловік на війні зник безвісти в лютому 2024 році, а вона народила 15 січня 2025-го.

"Ця дитина не від нього. Як це так, чоловік зник на війні безвісти, а вона, ще не пройшло року, знайшла вже собі другого? Я не хотіла виносити цієї дитини. Тоді побоялася, напевно, засудження сусідів, людей, які мене знають. У мене просто був острах", — сказала вона.

Жінка зазначила, що біологічний батько дитини знає про її народження. Однак наразі вони не спілкуються. У підозрюваної є ще двоє неповнолітніх доньок, тож новонароджену дитину "просто немає куди забрати", переконана жінка.

"Живемо на 11 квадратних метрах. Якщо вже так сталося, що народили вдома і не хочете цієї дитини, то краще занести у "Вікно життя", — додала хмельничанка.

Що відомо про стан хлопчика

Дитину знайшли ввечері 15 січня на вулиці Тернопільська біля сміттєвих баків. Хлопчик був живий, його негайно госпіталізували до міської дитячої лікарні. Вже через п'ять днів перебування там стан дитини оцінили як стабільний, а після трьох тижнів — наближений до задовільного.

Поліція зазначала, що хмельничанка народила вдома хлопчика, замотала його в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла на вулицю й залишила на смітнику. Після пологів жінку госпіталізували до одного з медичних закладів міста з кровотечею.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальну справу. Жінку підозрюють у тому, що вона залишила у небезпеці малюка. Хлопчика влаштували до державного закладу.

Нагадаємо, раніше у Києві, в стоматологічній клініці, помер семирічний хлопчик. Поліцейські відкрили кримінальну справу.

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