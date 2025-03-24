Оставила младенца на свалке — хмельничанка объяснила поступок

Младенец. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницком женщина родила дома ребенка и отнесла его на помойку, где оставила. Она объяснила это тем, что боялась осуждения людей, ведь ее муж пропал без вести на фронте в феврале 2024 года, а она родила 15 января 2025 года.

Об этом сообщает "Суспільне. Хмельницкий".

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В Хмельницком состоялось подготовительное судебное заседание по делу 37-летней женщины. Ее подозревают в том, что она оставила в опасности своего новорожденного ребенка. Хмельничанка родила дома мальчика и вынесла его в мусорные баки.

"Жаль, что так поступила. Хочу сказать всем женщинам, которые скоро станут матерями или только планируют родить ребенка в будущем, не делать такого, как я. Лучше семь раз подумать, а один раз сделать. Хочу, чтобы все было хорошо, чтобы этого малого усыновила хорошая семья, которая будет его любить, будет о нем заботиться", — отметила женщина.

По ее словам, такой поступок пришлось совершить из-за страха осуждения людей. Хмельничанка объяснила, что ее муж на войне пропал без вести в феврале 2024 года, а она родила 15 января 2025-го.

"Этот ребенок не от него. Как это так, муж пропал на войне без вести, а она, еще не прошло года, нашла уже себе второго? Я не хотела выносить этого ребенка. Тогда побоялась, наверное, осуждения соседей, людей, которые меня знают. У меня просто был страх", — сказала она.

Женщина отметила, что биологический отец ребенка знает о его рождении. Однако пока они не общаются. У подозреваемой есть еще двое несовершеннолетних дочерей, поэтому новорожденного ребенка "просто некуда забрать", убеждена женщина.

"Живем на 11 квадратных метрах. Если уж так случилось, что родили дома и не хотите этого ребенка, то лучше занести в "Окно жизни", — добавила хмельничанка.

Что известно о состоянии мальчика

Ребенка нашли вечером 15 января на улице Тернопольская возле мусорных баков. Мальчик был жив, его немедленно госпитализировали в городскую детскую больницу. Уже через пять дней пребывания там состояние ребенка оценили как стабильное, а после трех недель — приближенное к удовлетворительному.

Полиция отмечала, что хмельничанка родила дома мальчика, замотала его в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла на улицу и оставила на помойке. После родов женщину госпитализировали в одно из медицинских учреждений города с кровотечением.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело. Женщину подозревают в том, что она оставила в опасности малыша. Мальчика устроили в государственное учреждение.

Напомним, ранее в Киеве, в стоматологической клинике, умер семилетний мальчик. Полицейские открыли уголовное дело.

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