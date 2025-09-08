Відео
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату у дворі — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 21:53
Вибух у Хмельницькому 8 вересня - чоловік підірвав гранату
Правоохоронці прибули на місце вибуху. Фото: Нацполіція

Близько 19:00 в одному з дворів будинку в Хмельницькому 45-річний чоловік підірвав предмет, схожий на гранату. Внаслідок вибуху є двоє поранених, серед них і сам підривник.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Що відомо про постраждалих

Зазначається, що поранення отримав сам підривник, йому відірвало руку. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру. 

Обох чоловіків доправили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

вибух
На місце вибуху прибула слідчо-оперативна група. Фото: Нацполіція

Деталі встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що до п'яти років ув’язнення засудили чоловіка у Миколаївській області через те, що він кинув бойову гранату на подвір’я ТЦК, пошкодивши службові автомобілі.

А 5 серпня у Черкасах під час перевірки документів чоловік намагався взяти в заручники працівників ТЦК, погрожуючи підірвати кілька гранат.

вибух граната Хмельницький лікарня постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
