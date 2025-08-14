Військового засудили на 5 років за гранату у двір ТЦК

Злочинець за ґратами. Фото: Wallpapers.com

У Миколаївській області військовослужбовця засудили до 5 років ув’язнення за напад на Територіальний центр комплектування. Чоловік кинув бойову гранату на подвір’я установи, пошкодивши службові автомобілі.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Вирок за гранату біля ТЦК

Вознесенський міськрайонний суд визнав винним бойового медика військової частини у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Слідство встановило, що чоловік негативно сприймав роботу ТЦК та незаконно придбав осколкову ручну гранату "Ф-1".

"24 лютого 2025 року о 20:26 годині привів вибуховий бойовий припас — оборонну осколкову ручну гранату моделі "Ф - 1" — в дію та перекинув її на територію, що призвело до пошкодження та неможливості подальшої експлуатації двох службових автомобілів", — йдеться у вироку.

Наступного дня, 25 лютого, зловмисника затримали та взяли під варту. Через п’ять місяців обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

"Сторони домовилися про покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна", — зазначено у вироку.

З документа також випливає, що засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений і виховує двох неповнолітніх дітей.

