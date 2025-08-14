Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Військовий кинув гранату в ТЦК — вирок суду

Військовий кинув гранату в ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:02
Військового засудили на 5 років за гранату у двір ТЦК
Злочинець за ґратами. Фото: Wallpapers.com

У Миколаївській області військовослужбовця засудили до 5 років ув’язнення за напад на Територіальний центр комплектування. Чоловік кинув бойову гранату на подвір’я установи, пошкодивши службові автомобілі.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Вирок за гранату біля ТЦК

Вознесенський міськрайонний суд визнав винним бойового медика військової частини у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Слідство встановило, що чоловік негативно сприймав роботу ТЦК та незаконно придбав осколкову ручну гранату "Ф-1".

"24 лютого 2025 року о 20:26 годині привів вибуховий бойовий припас — оборонну осколкову ручну гранату моделі "Ф - 1" — в дію та перекинув її на територію, що призвело до пошкодження та неможливості подальшої експлуатації двох службових автомобілів", — йдеться у вироку.

Наступного дня, 25 лютого, зловмисника затримали та взяли під варту. Через п’ять місяців обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

"Сторони домовилися про покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна", — зазначено у вироку.

З документа також випливає, що засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений і виховує двох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що у Волинській області ТЦК звинуватив військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації, однак суд його виправдав. Про це свідчить вирок, ухвалений 22 лютого минулого року Любешівським районним судом.

Раніше ми також інформували, що у Калуші суд визнав місцевого мешканця винним у поширенні в соцмережі TikTok публічних закликів до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади й призначив йому покарання.

суд ЗСУ граната армія ТЦК та СП
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації