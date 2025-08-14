Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Военный бросил гранату в ТЦК — приговор суда

Военный бросил гранату в ТЦК — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:02
Военного осудили на 5 лет за гранату во двор ТЦК
Преступник за решеткой. Фото: Wallpapers.com

В Николаевской области военнослужащего приговорили к 5 годам заключения за нападение на Территориальный центр комплектования. Мужчина бросил боевую гранату во двор учреждения, повредив служебные автомобили.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Приговор за гранату возле ТЦК

Вознесенский горрайонный суд признал виновным боевого медика воинской части в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что мужчина негативно воспринимал работу ТЦК и незаконно приобрел осколочную ручную гранату "Ф-1".

"24 февраля 2025 года в 20:26 часов привел взрывной боевой припас — оборонительную осколочную ручную гранату модели "Ф - 1" — в действие и перебросил ее на территорию, что привело к повреждению и невозможности дальнейшей эксплуатации двух служебных автомобилей", — говорится в приговоре.

На следующий день, 25 февраля, злоумышленника задержали и взяли под стражу. Через пять месяцев обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

"Стороны договорились о наказании в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества", — говорится в приговоре.

Из документа также следует, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Напомним, что в Волынской области ТЦК обвинил военнообязанного в уклонении от мобилизации, однако суд его оправдал. Об этом свидетельствует приговор, вынесенный 22 февраля прошлого года Любешовским районным судом.

Ранее мы также информировали, что в Калуше суд признал местного жителя виновным в распространении в соцсети TikTok публичных призывов к насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти и назначил ему наказание.

суд ВСУ граната армия ТЦК и СП
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации