Военного осудили на 5 лет за гранату во двор ТЦК

В Николаевской области военнослужащего приговорили к 5 годам заключения за нападение на Территориальный центр комплектования. Мужчина бросил боевую гранату во двор учреждения, повредив служебные автомобили.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Приговор за гранату возле ТЦК

Вознесенский горрайонный суд признал виновным боевого медика воинской части в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что мужчина негативно воспринимал работу ТЦК и незаконно приобрел осколочную ручную гранату "Ф-1".

"24 февраля 2025 года в 20:26 часов привел взрывной боевой припас — оборонительную осколочную ручную гранату модели "Ф - 1" — в действие и перебросил ее на территорию, что привело к повреждению и невозможности дальнейшей эксплуатации двух служебных автомобилей", — говорится в приговоре.

На следующий день, 25 февраля, злоумышленника задержали и взяли под стражу. Через пять месяцев обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

"Стороны договорились о наказании в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества", — говорится в приговоре.

Из документа также следует, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

