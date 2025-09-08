Взрыв в Хмельницком 8 сентября - мужчина взорвал гранату

Правоохранители прибыли на место взрыва. Фото: Нацполиция

Около 19:00 в одном из дворов дома в Хмельницком 45-летний мужчина взорвал предмет, похожий на гранату. В результате взрыва есть двое раненых, среди них и сам подрывник.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник, 8 сентября.

Что известно о пострадавших

Отмечается, что ранения получил сам подрывник, ему оторвало руку. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра.

Обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

На место взрыва прибыли следственно-оперативная группа. Фото: Нацполиция

Детали устанавливаются.

