Юрій Бевзюк став новим керівником Хмельницької МСЕК — що відомо

У Хмельницькій МСЕК новий керівник — хто він і які має статки
У Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи тимчасовим керівником призначили Юрія Бевзюка. З його декларації за 2023 рік відомо, що він одружений, має квартиру та зберігає значні суми готівкою.
Про це йдеться в декларації тимчасового очільника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Юрія Бевзюка.
Які статки у нового очільника Хмельницької МСЕК
У понеділок, 7 жовтня, керівництво Хмельницької облради призначило нового керівника обласної МСЕК. Ним став лікар-хірург Юрій Бевзюк.
"З 7 жовтня 2024 року Юрій Анатолійович розпочав виконання своїх обов’язків для забезпечення належного рівня медико-соціальних послуг у Хмельницькій області", — йшлося в повідомленні.
У декларації нового тимчасового керівника за 2023 рік йдеться, що Бевзюк одружений та має доньку. Також він має квартиру у Деражні Хмельницької області.
За основним місцем роботи лікар отримав зарплату розміром 407 481 гривню за рік. Його дружина отримала пенсію 30 144 гривні за 12 місяців. З готівкових коштів Бевзюк задекларував 43 тисячі доларів та 38 тисяч гривень.
Інформація про земельні ділянки, іншу власність майна та наявність автомобіля у декларації відсутня.
Що відомо про ексочільницю МСЕК Тетяну Крупу
Нагадаємо, працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів, розкішні коштовності й не тільки.
Правоохоронці провели низку обшуків у межах кримінального провадження про випадки незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби.
Ми писали, що 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі.
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