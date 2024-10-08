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У Хмельницькій МСЕК новий керівник — хто він і які має статки

8 жовтня 2024 22:42
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Юрій Бевзюк став новим керівником Хмельницької МСЕК — що відомо
Новий очільник обласної МСЕК Юрій Бевзюк. Фото: Суспільне
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи тимчасовим керівником призначили Юрія Бевзюка. З його декларації за 2023 рік відомо, що він одружений, має квартиру та зберігає значні суми готівкою.

Про це йдеться в декларації тимчасового очільника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Юрія Бевзюка. 

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Які статки у нового очільника Хмельницької МСЕК

У понеділок, 7 жовтня, керівництво Хмельницької облради призначило нового керівника обласної МСЕК. Ним став лікар-хірург Юрій Бевзюк. 

"З 7 жовтня 2024 року Юрій Анатолійович розпочав виконання своїх обов’язків для забезпечення належного рівня медико-соціальних послуг у Хмельницькій області", — йшлося в повідомленні.

У Хмельницькій МСЕК новий керівник — хто він і які має статки - фото 1
Допис Хмельницької обласної ради. Фото: скриншот

У декларації нового тимчасового керівника за 2023 рік йдеться, що Бевзюк одружений та має доньку. Також він має квартиру у Деражні Хмельницької області.

За основним місцем роботи лікар отримав зарплату розміром 407 481 гривню за рік. Його дружина отримала пенсію  30 144 гривні за 12 місяців. З готівкових коштів Бевзюк задекларував 43 тисячі доларів та 38 тисяч гривень.

Інформація про земельні ділянки, іншу власність майна та наявність автомобіля у декларації відсутня.

Що відомо про ексочільницю МСЕК Тетяну Крупу

Нагадаємо, працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже шість мільйонів доларів, розкішні коштовності й не тільки.

Правоохоронці провели низку обшуків у межах кримінального провадження про випадки незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби.

Ми писали, що 7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі.

декларація медики Хмельницький лікарі МСЕК

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