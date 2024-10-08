Юрий Бевзюк стал новым руководителем Хмельницкой МСЭК — что известно

Новый глава областной МСЭК Юрий Бевзюк. Фото: Суспільне

В Хмельницком областном центре медико-социальной экспертизы временным руководителем назначили Юрия Бевзюка. Из его декларации за 2023 год известно, что он женат, имеет квартиру и хранит значительные суммы наличными.

Об этом говорится в декларации временного главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Юрия Бевзюка.

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В понедельник, 7 октября, руководство Хмельницкого облсовета назначило нового руководителя областной МСЭК. Им стал врач-хирург Юрий Бевзюк.

"С 7 октября 2024 года Юрий Анатольевич приступил к исполнению своих обязанностей для обеспечения надлежащего уровня медико-социальных услуг в Хмельницкой области", — говорилось в сообщении.

Сообщение Хмельницкого областного совета. Фото: скриншот

В декларации нового временного руководителя за 2023 год говорится, что Бевзюк женат и имеет дочь. Также он имеет квартиру в Деражне Хмельницкой области.

По основному месту работы врач получил зарплату в размере 407 481 гривну в год. Его жена получила пенсию 30 144 гривны за 12 месяцев. Из наличных средств Бевзюк задекларировал 43 тысячи долларов и 38 тысяч гривен.

Информация о земельных участках, другой собственности имущества и наличие автомобиля в декларации отсутствует.

Что известно об экс-чиновнице МСЭК Татьяне Крупе

Напомним, работники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Во время обысков у них дома нашли наличными почти шесть миллионов долларов, роскошные драгоценности и не только.

Правоохранители провели ряд обысков в рамках уголовного производства о случаях незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытались избежать военной службы.

Мы писали, что 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе.