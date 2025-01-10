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У Херсоні судитимуть правоохоронця за смертельну ДТП

10 січня 2025 11:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Правоохоронця судитимуть за смертельну ДТП у Херсоні
Наслідки ДТП. Фото: ДБР
Анастасія Постоєнко - Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі смертельної дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої правоохоронцем у Херсоні. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Аварія сталася наприкінці вересня 2024 року. Правоохоронець рухався на службовому автомобілі другорядною дорогою. На нерегульованому перехресті він не поступився дорогою легковому автомобілю, який їхав головною. Внаслідок зіткнення водій легковика, мешканець Херсона, отримав множинні травми та загинув на місці.

Аварія у Херсоні смертельна
ДТП у Херсоні. Фото: Державне бюро розслідувань
Правоохоронець спровокував смертельну ДТП у Херсоні
Автомобіль після ДТП. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронець обвинувачується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Розслідування проводило ДБР під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури. Остаточне рішення у справі ухвалить суд.

Нагадаємо, у Львівській області сталася смертельна ДТП, в якій загинув чоловік. 

А у Варшаві заарештували водія, який збив 14-літнього підлітка з України та втік з місця аварії. 

ДТП смерть аварія Херсонська область правоохоронці

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