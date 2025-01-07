ДТП в Польщі — суд прийняв рішення щодо водія, який збив насмерть українського підлітка

Поліцейські Польщі. Фото: autokult

Варшавський суд арештував на три місяці водія, який спричинив смертельну ДТП у польській столиці. В аварії, що сталася 3 січня, загинув 14-річний підліток з України.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба в коментарі Укрінформу у вівторок, 7 січня.

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Водію мікроавтобуса висунуто обвинувачення за двома статтями — скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втеча з місця події, що передбачає від 5 до 20 років ув’язнення, та керування транспортним засобом у період заборони, яка діяла до квітня 2026 року — за це передбачено від 3 місяців до 5 років ув’язнення.

Як відомо, ДТП сталося 3 січня у Варшаві. Водій мікроавтобуса збив українського підлітка й залишив місце аварії. З’ясувалося, що він керував автомобілем, порушивши трирічну заборону, накладену через попередні правопорушення.

Речник прокуратури зазначив, що суд врахував серйозність порушень і погодився з доводами слідчих щодо необхідності арешту водія. Максимальний термін ув’язнення за сукупністю обвинувачень може становити до 25 років.

Нагадаємо, 5 січня біля Львова зіткнулись автівки у смертельній автотрощі. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще двоє травмовані.

Також ми писали, що 3 січня у Львові сталась автомобільна аварія. Внаслідок ДТП водій отримав травми.