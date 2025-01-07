ДТП в Польше - суд принял решение в отношении водителя, сбившего насмерть украинского подростка

Полицейськие Польши. Фото: autokult

Варшавский суд арестовал на три месяца водителя, который спровоцировал смертельное ДТП в польской столице. В аварии, произошедшей 3 января, погиб 14-летний подросток из Украины.

Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Пьотр Скиба в комментарии Укринформу во вторник, 7 января.

Читайте также:

ДТП в Польше с украинским подростком — что известно

Водителю микроавтобуса предъявлено обвинение по двум статьям — совершение ДТП со смертельным исходом и побег с места происшествия, что предусматривает от 5 до 20 лет заключения, и управление транспортным средством в период запрета, который действовал до апреля 2026 года - за это предусмотрено от 3 месяцев до 5 лет заключения.

Как известно, ДТП произошло 3 января в Варшаве. Водитель микроавтобуса сбил украинского подростка и покинул место аварии. Выяснилось, что он управлял автомобилем, нарушив трехлетний запрет, наложенный из-за предыдущих правонарушений.

Специалист прокуратуры отметил, что суд учел серьезность нарушений и согласился с доводами следователей о необходимости ареста водителя. Максимальный срок заключения по совокупности обвинений может составлять до 25 лет.

Напомним, 5 января под Львовом столкнулись машины в смертельной автотроще. В результате аварии погиб один человек, еще двое травмированы.

Также мы писали, что 3 января во Львове произошла автомобильная авария. В результате ДТП водитель получил травмы.