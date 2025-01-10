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В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

10 января 2025 11:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Правоохранителя будут судить за смертельное ДТП в Херсоне
Последствия ДТП. Фото: ГБР
Анастасия Постоенко - Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия, вызванного правоохранителем в Херсоне. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Авария произошла в конце сентября 2024 года. Правоохранитель двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу легковому автомобилю, который ехал по главной. В результате столкновения водитель легковушки, житель Херсона, получил множественные травмы и погиб на месте.

Авария в Херсоне смертельная
ДТП в Херсоне. Фото: Государственное бюро расследований
Правоохранитель спровоцировал смертельное ДТП в Херсоне
Автомобиль после ДТП. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранитель обвиняется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Расследование проводило ГБР под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры. Окончательное решение по делу примет суд.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина.

А в Варшаве арестовали водителя, который сбил 14-летнего подростка из Украины и скрылся с места аварии.

ДТП смерть авария Херсонская область правохранители

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11:02 В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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