Правоохранителя будут судить за смертельное ДТП в Херсоне

Последствия ДТП. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу смертельного дорожно-транспортного происшествия, вызванного правоохранителем в Херсоне. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Правоохранитель стал виновником смертельного ДТП в Херсоне

Авария произошла в конце сентября 2024 года. Правоохранитель двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу легковому автомобилю, который ехал по главной. В результате столкновения водитель легковушки, житель Херсона, получил множественные травмы и погиб на месте.

ДТП в Херсоне. Фото: Государственное бюро расследований

Автомобиль после ДТП. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранитель обвиняется по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Расследование проводило ГБР под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры. Окончательное решение по делу примет суд.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина.

А в Варшаве арестовали водителя, который сбил 14-летнего подростка из Украины и скрылся с места аварии.