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Головна Новини дня У Херсоні росіяни б'ють дронами по цивільним навіть на похоронах

У Херсоні росіяни б'ють дронами по цивільним навіть на похоронах

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Дата публікації: 23 червня 2025 13:26
Херсон став мішенню для дронів — росіяни полюють на цивільних
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки по Херсонщині. Фото: ДСНС Херсонщини
Ключові моменти Росіяни полюють на цивільних дронами

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що ситуація в місті залишається критично небезпечною через постійні атаки російських безпілотників. За його словами, найбільше страждають райони, розташовані ближче до Дніпра, де навіть пересування вулицями становить смертельну загрозу.

Про це Сергій Хлань розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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"Це рої безпілотників, які постійно атакують просто цивільних людей, які пересуваються, їдуть містом. Багато випадків було, коли комусь стає зле, його везуть в лікарню, і тут атакує ще й безпілотник. І таких випадків дуже багато. Тобто Херсон перетворився на полювання російських безпілотників за людьми", — сказав Хлань. 

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Він також звернув увагу на цинізм російської пропаганди, яка намагається подати ситуацію так, ніби обстріли розпочалися після деокупації міста.

"Типу, Херсон деокупований, і подивіться, що з ним відбувається. Але забувають сказати, що це вони полюють за цивільними людьми, яким не дають просто можливість піти в магазин, чи за будь-якими своїми побутовими справами", — зауважив депутат. 

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Ба більше, росіяни не гребують атакувати по цивільних навіть під час поховальних процесій. 

"Навіть ховаючи своїх родичів на цвинтарі, як було вже неодноразово, траурні процеси і попадають під атаку безпілотників. Тому це цинічна брехня", — розповів Хлань. 

Крім того, Хлань зауважив, що росіяни активно використовують цивільне населення як живий щит: вони перевдягають своїх військових у цивільне та розселяють їх у житлових кварталах, зокрема в окупованих містах уздовж Дніпра — Каховці, Новій Каховці, Олешках.

Нагадаємо, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, як Росія віддалено мінує територію. 

Тим часом цивільні продовжують страждати від російських мін та боєприпасів — нещодавно там підірвався чоловік. 

російські війська Херсон обстріли Херсонська область дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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