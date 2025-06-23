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В Херсоне россияне бьют дронами по гражданским даже на похоронах

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Дата публикации 23 июня 2025 13:26
Херсон стал мишенью для дронов — россияне охотятся на гражданских
Спасатели ликвидируют последствия атаки по Херсонщине. Фото: ГСЧС Херсонщины
Ключові моменти Россияне охотятся на гражданских дронами

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что ситуация в городе остается критически опасной из-за постоянных атак российских беспилотников. По его словам, больше всего страдают районы, расположенные ближе к Днепру, где даже передвижение по улицам представляет смертельную угрозу.

Об этом Сергей Хлань рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Это рои беспилотников, которые постоянно атакуют просто гражданских людей, которые передвигаются, едут по городу. Много случаев было, когда кому-то становится плохо, его везут в больницу, и тут атакует еще и беспилотник. И таких случаев очень много. То есть Херсон превратился в охоту российских беспилотников за людьми", — сказал Хлань.

Он также обратил внимание на цинизм российской пропаганды, которая пытается подать ситуацию так, будто обстрелы начались после деоккупации города.

"Типа, Херсон деоккупирован, и посмотрите, что с ним происходит. Но забывают сказать, что это они охотятся за гражданскими людьми, которым не дают просто возможность пойти в магазин, или за любыми своими бытовыми делами", — отметил депутат.

Более того, россияне не гнушаются атаковать по гражданским даже во время похоронных процессий.

"Даже хороня своих родственников на кладбище, как было уже неоднократно, траурные процессы и попадают под атаку беспилотников. Поэтому это циничная ложь", — рассказал Хлань.

Кроме того, Хлань отметил, что россияне активно используют гражданское население как живой щит: они переодевают своих военных в гражданское и расселяют их в жилых кварталах, в частности в оккупированных городах вдоль Днепра — Каховке, Новой Каховке, Олешках.

Напомним, заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, как Россия удаленно минирует территорию.

Между тем гражданские продолжают страдать от российских мин и боеприпасов — недавно там подорвался мужчина.

российские войска Херсон обстрелы Херсонская область дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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