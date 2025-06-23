Вибухівка здетонувала в руках — у Херсоні постраждав чоловік

Підняв вибухівку і та здетонувала — у Херсоні постраждав чоловік
У Херсоні зранку 22 червня постраждав чоловік через вибух вибухівки. Він взяв невідомий предмет, який здетонував в руках.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Детонація вибухівки у Херсоні
В ОВА розповіли, що сьогодні зранку 28-річний херсонець взяв невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки.
Зазначається, що медики оперативно доставили постраждалого до лікарні в середньому стані тяжкості.
Також в адміністрації нагадали три основні правила мінної небезпеки: не підходити, не чіпати та телефонувати 101 або 102.
Нагадаємо, кілька днів тому у Затоці на Одещині двоє людей загинули від вибуху міни. Військові попереджають, що узбережжя регіону залишається небезпечним.
Також ми повідомляли, що на Київщині підліток травмувався через вибух гранати. 12-річний хлопчик дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
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