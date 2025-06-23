Взрывчатка сдетонировала в руках — в Херсоне пострадал мужчина

Взял взрывчатку и та сдетонировала — в Херсоне пострадал мужчина
В Херсоне утром 22 июня пострадал мужчина из-за взрыва взрывчатки. Он взял неизвестный предмет, который сдетонировал в руках.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Детонация взрывчатки в Херсоне
В ОВА рассказали, что сегодня утром 28-летний херсонец взял неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки.
Отмечается, что медики оперативно доставили пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.
Также в администрации напомнили три основных правила минной опасности: не подходить, не трогать и звонить 101 или 102.
Напомним, несколько дней назад в Затоке Одесской области два человека погибли от взрыва мины. Военные предупреждают, что побережье региона остается опасным.
Также мы сообщали, что на Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты. 12-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Читайте Новини.LIVE!