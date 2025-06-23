Взрывчатка сдетонировала в руках — в Херсоне пострадал мужчина

Медики на месте вызова. Иллюстративное фото: news.dtkt.ua

В Херсоне утром 22 июня пострадал мужчина из-за взрыва взрывчатки. Он взял неизвестный предмет, который сдетонировал в руках.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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В ОВА рассказали, что сегодня утром 28-летний херсонец взял неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки.

Отмечается, что медики оперативно доставили пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

Также в администрации напомнили три основных правила минной опасности: не подходить, не трогать и звонить 101 или 102.

Напомним, несколько дней назад в Затоке Одесской области два человека погибли от взрыва мины. Военные предупреждают, что побережье региона остается опасным.

Также мы сообщали, что на Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты. 12-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.