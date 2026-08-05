У Херсоні росіяни атакували вантажівку, яка доставляла продукти до супермаркету

Рятувальники ліквідовують пожежу, внаслідок удару РФ по вантажівці у Херсоні. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У середу вранці, 5 серпня, російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками. У Центральному районі під удар потрапила вантажівка, яка перевозила продукти до супермаркету. Також через атаки дронів у Корабельному районі постраждали двоє місцевих жителів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА та очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Удар РФ по вантажівці у Херсоні

Близько 10:00 5 серпня російські війська атакували FPV-дроном Центральний район Херсона.

Ворожий безпілотник влучив у вантажівку, яка доставляла продукти до одного із супермаркетів міста. Від удару автомобіль повністю згорів.

Пожежу, що спалахнула після влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Станом на цей час інформація про загиблих або постраждалих не надходила.

Скриншот повідомлення Прокудіна/Facebook

У Корабельному районі Херсона через атаки РФ постраждали двоє чоловіків

Приблизно об 11:00 5 серпня російські окупанти знову атакували дроном Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого удару поранення отримав 60-річний чоловік.

У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Також медична допомога знадобилася 67-річному жителю Херсона, який постраждав під час ранкової дронової атаки на Корабельний район міста.

У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, контузію, струс головного мозку, забій ноги та гостру реакцію на стрес. Після обстеження лікарі призначили йому амбулаторне лікування.

Скриншот повідомлення Херсонської ОВА/Facebook

Скриншот повідомлення Херсонської ОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що продавець овочів, якого російський дрон атакував на ринку в Херсоні 4 серпня 2026 року, розповів подробиці удару. За його словами, безпілотник спочатку знищив автомобіль, а потім полетів просто на нього, попри те, що чоловік показував товар. Постраждалий перебуває в лікарні з множинними осколковими пораненнями, баротравмою та контузією, його життю нічого не загрожує.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російського дрона на цивільного жителя Херсона. Він заявив, що окупанти щодня цілеспрямовано полюють на мирних людей, і закликав світ посилити тиск на Росію. За словами глави держави, лише демонтаж російського агресивного потенціалу та надійні гарантії безпеки можуть зупинити такі злочини.