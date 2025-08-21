Відео
Відео

Головна Новини дня У Херсоні РФ обстріляла житлові квартали — поранені поліцейські

У Херсоні РФ обстріляла житлові квартали — поранені поліцейські

Дата публікації: 21 серпня 2025 15:07
У Херсоні обстріл РФ забрав життя чоловіка - 8 поранених
Наслідки обстрілу Херсону. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні вранці 21 серпня російська артилерія понад годину обстрілювала житлові квартали, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік і щонайменше восьмеро людей дістали поранення. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

Розслідування обстрілу Херсона

За даними слідства, обстріл припав на ранок 21 серпня 2025 року та тривав близько години, влучання зафіксовані в житлових кварталах. Попередньо відомо про вісьмох поранених, серед них двоє поліцейських; інформацію уточнюють.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини", — повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

У Херсоні РФ обстріляла житлові квартали — поранені поліцейські - фото 1
Допис Херсонської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скріншот

Серед постраждалих — 47-річна херсонка, яка отримала контузію та вибухову травму під час обстрілу Дніпровського району близько 9:00; жінка самостійно звернулася до лікарні й після допомоги лікуватиметься амбулаторно. Прокурори разом із поліцією фіксують наслідки атаки та документують воєнні злочини для подальшого притягнення винних.

Нагадаємо, що  9 серпня російські окупанти вдарили по маршрутному автобусу у передмісті Херсона за допомогою безпілотника. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше ми також інформували, що РФ продовжує наступальні дії на півдні, зокрема на Придніпровському напрямку. Попри постійні штурми та використання авіації, ворог не досягає поставлених цілей.

Херсон поліція обстріли прокуратура розслідування
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
