Главная Новости дня В Херсоне РФ обстреляла жилые кварталы — ранены полицейские

В Херсоне РФ обстреляла жилые кварталы — ранены полицейские

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:07
В Херсоне обстрел РФ унес жизнь мужчины - 8 раненых
Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне утром 21 августа российская артиллерия более часа обстреливала жилые кварталы, в результате чего погиб 61-летний мужчина и по меньшей мере восемь человек получили ранения. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

Расследование обстрела Херсона

По данным следствия, обстрел пришелся на утро 21 августа 2025 года и длился около часа, попадания зафиксированы в жилых кварталах. Предварительно известно о восьми раненых, среди них двое полицейских; информация уточняется.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека", — сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В Херсоне РФ обстреляла жилые кварталы — ранены полицейские - фото 1
Сообщение Херсонской областной прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

Среди пострадавших — 47-летняя херсонка, которая получила контузию и взрывную травму во время обстрела Днепровского района около 09:00; женщина самостоятельно обратилась в больницу и после помощи будет лечиться амбулаторно. Прокуроры вместе с полицией фиксируют последствия атаки и документируют военные преступления для дальнейшего привлечения виновных.

Напомним, что 9 августа российские оккупанты ударили по маршрутному автобусу в пригороде Херсона с помощью беспилотника. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мы также информировали, что РФ продолжает наступательные действия на юге, в частности, на Приднепровском направлении. Несмотря на постоянные штурмы и использование авиации, враг не достигает поставленных целей.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
