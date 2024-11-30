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У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

30 листопада 2024 12:14
Ольга Антоновська - редактор
У Херсоні 30 листопада пролунали вибухи — що про це відомо
Вибухи в місті. Фото ілюстративне: informator.ua
Ольга Антоновська - редактор

У суботу, 30 листопада, в Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у суботу, 30 листопада.

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В суботу в Херсоні було гучно. В місті пролунали потужні вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Вибухи в Херсоні 30 листопада
Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта тривог 30 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада у Київській області лунали вибухи. Українські захисники неба збивали російські безпілотники.

У п'ятницю, 30 листопада, в Криму було гучно. На тимчасово окупованому півострові пролунали потужні вибухи.

Херсон вибух обстріли ракета війна в Україні війна

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