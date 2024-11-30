У Херсоні 30 листопада пролунали вибухи — що про це відомо

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо
У суботу, 30 листопада, в Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у суботу, 30 листопада.
Вибухи в Херсоні 30 листопада
В суботу в Херсоні було гучно. В місті пролунали потужні вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.
Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада у Київській області лунали вибухи. Українські захисники неба збивали російські безпілотники.
У п'ятницю, 30 листопада, в Криму було гучно. На тимчасово окупованому півострові пролунали потужні вибухи.
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