У Херсоні 30 листопада пролунали вибухи — що про це відомо

Вибухи в місті. Фото ілюстративне: informator.ua

У суботу, 30 листопада, в Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у суботу, 30 листопада.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні 30 листопада

В суботу в Херсоні було гучно. В місті пролунали потужні вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Станом на зараз карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада у Київській області лунали вибухи. Українські захисники неба збивали російські безпілотники.

У п'ятницю, 30 листопада, в Криму було гучно. На тимчасово окупованому півострові пролунали потужні вибухи.