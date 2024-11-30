В Херсоне 30 ноября раздались взрывы — что об этом известно

В Херсоне раздались взрывы — что известно
В субботу, 30 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
Об этом сообщает "Суспільне Херсон" в субботу, 30 ноября.
Взрывы в Херсоне 30 ноября
В субботу в Херсоне было громко. В городе раздались мощные взрывы. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.
По состоянию на данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 30 ноября в Киевской области раздавались взрывы. Украинские защитники неба сбивали русские беспилотники.
В пятницу, 30 ноября, в Крыму было громко. На временно оккупированном полуострове раздались мощные взрывы.
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