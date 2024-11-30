В Херсоне 30 ноября раздались взрывы — что об этом известно

Взрывы в городе. Фото иллюстративное: informator.ua

В субботу, 30 ноября, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон" в субботу, 30 ноября.

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Взрывы в Херсоне 30 ноября

В субботу в Херсоне было громко. В городе раздались мощные взрывы. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Сообщения о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

По состоянию на данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киевской области раздавались взрывы. Украинские защитники неба сбивали русские беспилотники.

В пятницу, 30 ноября, в Крыму было громко. На временно оккупированном полуострове раздались мощные взрывы.