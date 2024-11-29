Вибухи в Криму пролунали 29 листопада — що відомо

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: tsn.ua

У п'ятницю в Криму було гучно. На тимчасово окупованому півострові пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабілки у п'ятницю, 29 листопада.

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Вибухи в Криму 29 листопада

В тимчасово окупованому Криму неспокійно. На півострові пролунали сильні вибухи. У соціальних мережах почали постити кадри з населеного пункту Вітіно.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Олександр Коваленко теж повідомив про можливий "приліт" у Криму. Він припустив, що під удар потрапив російський зенітний ракетний комплекс С-400.

Повідомлення про "приліт" в Криму. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 29 листопада у Херсонській області пролунали вибухи. В регіоні була оголошена повітряна тривога.

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