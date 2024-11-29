Взрывы в Крыму раздались 29 ноября — что известно

Дым от взрыва. Фото иллюстративный: tsn.ua

В пятницу в Крыму было громко. На временно оккупированном полуострове раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают местные пабилки в пятницу, 29 ноября.

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Взрывы в Крыму 29 ноября

Во временно оккупированном Криму беспокойно. На полуострове раздались сильнейшие взрывы. В социальных сетях стали постить кадры из населенного пункта Витино.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Александр Коваленко тоже сообщил о возможном "прилете" в Крыму. Он допустил, что под удар попал российский зенитный ракетный комплекс С-400.

Сообщения о "прилете" в Крыму. Фото: скриншот

Напомним, утром 29 ноября в Херсонской области раздались взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Украинские военные подразделения "Крылья" сожгли радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Он стоит около одного миллиарда гривен.