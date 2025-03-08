Вибухи в Херсоні 8 березня - що відомо

Дим у небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

У Херсоні увечері в суботу, 8 березня, було чутно вибухи. Ймовірно, ворог атакував місто безпілотниками.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Херсон 8 березня

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін попереджав про активність російських FPV-дронів у Херсоні.

Скриншот допису Прокудіна

Зазначимо, що повітряна тривога у Херсоні та області не оголошена. Наразі "червоними" на мапі тривог є Полтавська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Донецька області та Крим.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Крім того, сьогодні російські війська вбили мешканця Херсонщини: дрон атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку.

Скриншот допису Прокудіна

А голова МВА Херсона Роман Мрочко повідомляв про постраждалого 74-річного чоловіка у Херсоні. Його також атакував російський дрон у Дніпровському районі. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, йому здійснили травматичну ампутацію лівої ноги.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Херсоні, внаслідок чого загинули люди.

А сьогодні вночі окупанти завдали ударів по Добропіллю Донецької області, через що загинули 11 людей.