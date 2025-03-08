Взрывы в Херсоне 8 марта - что известно

Дым в небе. Иллюстративное фото: Мілітарний

В Херсоне вечером в субботу, 8 марта, были слышны взрывы. Вероятно, враг атаковал город беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 8 марта

Ранее глава ОВА Александр Прокудин предупреждал об активности российских FPV-дронов в Херсоне.

Скриншот поста Прокудина

Отметим, что воздушная тревога в Херсоне и области не объявлена. Сейчас "красными" на карте тревог являются Полтавская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Донецкая области и Крым.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Кроме того, сегодня российские войска убили жителя Херсонщины: дрон атаковал гражданский автомобиль, сбросив на него взрывчатку.

Скриншот поста Прокудина

А глава МВА Херсона Роман Мрочко сообщал о пострадавшем 74-летнем мужчине в Херсоне. Его также атаковал российский дрон в Днепровском районе. Мужчина получил минно-взрывную травму, ему осуществили травматическую ампутацию левой ноги.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, в конце февраля россияне ударили авиабомбой по многоэтажке в Херсоне, в результате чего погибли люди.

А сегодня ночью оккупанты нанесли удары по Доброполью Донецкой области, из-за чего погибли 11 человек.