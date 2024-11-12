У Херсоні 12 листопада було чути вибухи

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У Херсоні було чутно вибухи. Наразі повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Про це повідомляє Суспільне у вівторок, 12 листопада.

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Вибухи у Херсоні

Місцеві пабліки зазначають про вибухи у Херсоні.

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Станом на 16:31 повітряна тривога оголошена у семи регіонах України. Загроза російських ударів триває для Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Харківської та Донецької областей.

Повітряна тривога. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні значно посилилися російські обстріли, особливо на прибережних зонах. За останні три місяці кількість атак зросла до 2 700 на місяць.

Ми писали про те, що загарбники дистанційно мінують Херсон за допомогою безпілотників. Замасковану вибухівку та міни ворог скидає з дронів Mavic.