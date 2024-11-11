Річниця у два роки — в Україні згадують героїчне звільнення Херсона

Українські військові у Херсоні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Два роки тому, 11 листопада 2022 року, Збройні Сили України визволили Херсон, який був захоплений російськими військами. Місто перебувало в окупації вісім місяців.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Визволення Херсона

У перші дні, коли російська армія, без особливого опору зайшла в місто, тисячі херсонців виходили на мітинги та просили загарбників піти геть з їхньої батьківщини. Херсон був єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російській армії на початку повномасштабного вторгнення.

Українські військові вели активні бої, аби якомога швидше звільнити територію. З початку жовтня і до початку листопада 2022 року Сили оборони просунулися вглиб Херсонщини на 35,5 кілометрів. Загальна площа відвойованої території сягала до 1381 квадратних кілометрів.

Коли ЗСУ були на підході до Херсона, місцеві жителі вже чекали їх на вулиці з українськими прапорами в руках.

Першими українських військових зустрічали жителі славнозвісної Чорнобаївки біля Херсона. Цього ж дня наші захисники також зайшли в Херсон і Берислав та вийшли на лінію Дніпра.

Цей день закарбувався у пам'яті у кожного жителя Херсона, особливо тих, хто два роки тому зі сльозами на очах дякував нашим солдатам за свободу.

Жителі Херсона зустрічали українських військових зі сльозами на очах, висловлюючи вдячність за довгоочікуване звільнення від окупації.

Раділи не лише місцеві жителі, а й мільйони українців, які чекали на цей день з нетерпінням. Українські бренди та установи запустили зворушливий тренд у мережі, змінивши свої логотипи, а мережа вибухнула привітаннями та емоціями.

"Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується — і Україна завжди повертає своє", — заявив Президент України Володимир Зеленський після звістки про звільнення Херсона.