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Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

11 ноября 2024 06:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Годовщина в два года — в Украине вспоминают героическое освобождение Херсона
Украинские военные в Херсоне. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Два года назад, 11 ноября 2022 года, Вооруженные Силы Украины освободили Херсон, который был захвачен российскими войсками. Город находился в оккупации восемь месяцев.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В первые дни, когда российская армия, без особого сопротивления зашла в город, тысячи херсонцев выходили на митинги

и просили захватчиков уйти с их родины. Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось захватить российской армии в начале полномасштабного вторжения.

Украинские военные вели активные бои, чтобы как можно скорее освободить территорию. С начала октября и до начала ноября 2022 года Силы обороны продвинулись вглубь Херсонщины на 35,5 километров. Общая площадь отвоеванной территории достигала до 1381 квадратных километров.

Когда ВСУ находились на подходе к Херсону, местные жители уже ждали их на улице с украинскими флагами в руках.

Первыми украинских военных встречали жители знаменитой Чернобаевки возле Херсона. В этот же день наши защитники также вошли в Херсон и Берислав и вышли на линию Днепра.

Этот день запечатлелся в памяти у каждого жителя Херсона, особенно тех, кто два года назад со слезами на глазах благодарил наших солдат за свободу. 

Жители Херсона встречали украинских военных со слезами на глазах, выражая благодарность за долгожданное освобождение от оккупации.

Радовались не только местные жители, но и миллионы украинцев, которые ждали этого дня с нетерпением. Украинские бренды и учреждения запустили трогательный тренд в сети, изменив свои логотипы, а сеть взорвалась приветствиями и эмоциями.

"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается — и Украина всегда возвращает свое", — заявил Президент Украины Владимир Зеленский после известия об освобождении Херсона.

Херсон деоккупация Украины война в Украине война Херсонская область ВСУ

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